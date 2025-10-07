Videoyu izlemeniz lazım! Akıllara Ronaldinho'yu getiren görüntü

Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira, takım antrenmanında sergilediği hareketlerle gündem oldu.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Portekizli teknik adam, Ronaldinho'nun yıllar önce dünya çapında ün kazanan "topu direğe vuruş" reklamını anımsatan denemeler yaptı. Ferreira'nın, topu üst üste birkaç kez direğe isabet ettirdiği o anlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

RONALDINHO'YA SAYGI VE NOSTALJİ

Ferreira'nın bu eğlenceli anları, futbolseverler tarafından " Ronaldinho'ya saygı duruşu" olarak yorumlandı. Birçok kullanıcı, "Teknik direktörlük yetmedi, şimdi de Ronaldinho moduna girdi" ve "Bu adam sadece saha kenarında değil, sahada da yetenekli" gibi yorumlarda bulundu.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Palmeiras'ın antrenmanından paylaşılan videolar kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ferreira'nın sempatik tavırları ve futbol bilgisi kadar oyun içi enerjisi de taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.