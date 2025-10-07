Haberler

Videoyu izlemeniz lazım! Akıllara Ronaldinho'yu getiren görüntü

Videoyu izlemeniz lazım! Akıllara Ronaldinho'yu getiren görüntü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Videoyu izlemeniz lazım! Akıllara Ronaldinho'yu getiren görüntü
Haber Videosu

Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira'nın antrenmanda sergilediği hareketler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ferreira, Ronaldinho'nun ünlü 'topu direğe vuruş' reklamını anımsatan denemeler yaptı ve topu birkaç kez direğe isabet ettirdi. Bu anlar, kısa sürede viral oldu ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira, takım antrenmanında sergilediği hareketlerle gündem oldu.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Portekizli teknik adam, Ronaldinho'nun yıllar önce dünya çapında ün kazanan "topu direğe vuruş" reklamını anımsatan denemeler yaptı. Ferreira'nın, topu üst üste birkaç kez direğe isabet ettirdiği o anlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

RONALDINHO'YA SAYGI VE NOSTALJİ

Ferreira'nın bu eğlenceli anları, futbolseverler tarafından " Ronaldinho'ya saygı duruşu" olarak yorumlandı. Birçok kullanıcı, "Teknik direktörlük yetmedi, şimdi de Ronaldinho moduna girdi" ve "Bu adam sadece saha kenarında değil, sahada da yetenekli" gibi yorumlarda bulundu.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Palmeiras'ın antrenmanından paylaşılan videolar kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ferreira'nın sempatik tavırları ve futbol bilgisi kadar oyun içi enerjisi de taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! 3 kurşun delip geçmiş
Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi sonrasında Ankara'da büyük operasyon! 23 kişi gözaltında

Şafak baskınıyla tek tek gözaltına alındılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe, savunmasıyla dikkatleri çekiyor! Mourinho'nun söyledikleri doğru çıktı

Mourinho'nun 6 hafta önce Göztepe için söyledikleri doğru çıktı
Türk kulübüne büyük şok! -41 puan oldular

Türk kulübüne büyük şok! -41 puan oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.