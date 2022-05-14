Videosu izlenme rekorları kırıyor! Genç kadın, Ronaldo'nun sözlerini kelimesi kelimesine ezberledi - Haberler

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun meşhur gol sevincini anlattığı röportajı, bir hayranı tarafından seslendirildi.

RONALDO İLE MÜTHİŞ UYUMU ŞAŞIRTTI

Hayranı, Ronaldo'nun "Siu" diye bağırdığı gol sevincini anlattığı röportajı noktası virgülüne kadar, Portekizli yıldızla senkronize şekilde seslendirdi. Sosyal medyada büyük ses getiren videoya futbolseverlerden beğeni yağdı. Genç kadının performansından oldukça etkilendiklerini belirten kullanıcılar, videoyu tekrar tekrar izlediklerini ifade etti.