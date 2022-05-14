Videosu izlenme rekorları kırıyor! Genç kadın, Ronaldo'nun sözlerini kelimesi kelimesine ezberledi - Haberler

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Videosu izlenme rekorları kırıyor! Genç kadın, Ronaldo'nun sözlerini kelimesi kelimesine ezberledi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini anlattığı bir röportajını saniyesi saniyesine ezberleyen genç kadın sosyal medyayı salladı. Portekizli yıldızla senkronize şekilde röportajı seslendiren genç kadının bu performansı büyük beğeni topladı. Sosyal medyada kullanıcılar videonun bağımlılık yaptığını ve tekrar tekrar izlediklerini belirtti.

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun meşhur gol sevincini anlattığı röportajı, bir hayranı tarafından seslendirildi.

Videosu izlenme rekorları kırıyor! Genç kadın, Cristiano Ronaldo'yu kelime kelime ezberledi

RONALDO İLE MÜTHİŞ UYUMU ŞAŞIRTTI

Hayranı, Ronaldo'nun "Siu" diye bağırdığı gol sevincini anlattığı röportajı noktası virgülüne kadar, Portekizli yıldızla senkronize şekilde seslendirdi. Sosyal medyada büyük ses getiren videoya futbolseverlerden beğeni yağdı. Genç kadının performansından oldukça etkilendiklerini belirten kullanıcılar, videoyu tekrar tekrar izlediklerini ifade etti.

Videosu izlenme rekorları kırıyor! Genç kadın, Cristiano Ronaldo'yu kelime kelime ezberledi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Cristiano Ronaldo, Spor, Haberler

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