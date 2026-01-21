Osimhen: Lookman ve Onyedika'yı ikna etmek için çabalıyorum / Metin eklendi

GALATASARAYLI Victor Osimhen, vatandaşları Ademola Lookman ve Raphael Onyedika'nın isminin sarı-kırmızılı kulüple anılmasıyla ilgili, "Onyedika buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli bir oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mücadelelerine devam edeceklerini belirten Osimhen, "Takım arkadaşlarım olmadan bir şey başaramam. Ben yokken kaybettiğimizi söylemek doğru değil. Ben varken de kaybettiğimiz maçlar oldu. Takım arkadaşlarımla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Kaybettiğimiz maçı artık o kadar önemsemiyorum. Olmuş ve bitmiş bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'deki mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarımla Galatasaray'ı daha büyük yapmak için çabalayacağız" diye konuştu.

'LOOKMAN VE ONYEDİKA'YI İKNA ETMEK İÇİN ÇABALIYORUM'

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan vatandaşları Lookman ve Onyedika ile sarı-kırmızılı kulübe transferleri hakkında konuşup, konuşmadığı sorulan Osimhen, "Galatasaray'ın gündemindeki Nijeryalı futbolculardan Ademola Lookman ve Raphael Onyedika ile konuştuğunu aktaran Osimhen, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi bir oyuncu. Çok akıcı bir şekilde oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli bir oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim" ifadelerini kullandı.

'KAZANMAYI HAK ETMİŞTİK'

Atletico Madrid karşılaşmasını kazanmayı hak ettiklerine dikkat çeken tecrübeli golcü, karşılaşmanın son anlarında Sara'nın yararlanamadığı pozisyonla ilgili, "Sahada olan sahada kalır. Pozisyon oluşturduk. Kazanmayı hak etmiştik. Onlar da hak etmişti. Büyük bir mücadeleydi. Maçın bitiminde soyunma odasında bu konuyu konuştuk. Sonraki maça odaklanacağız. Bu maç, bizim için bitti" şeklinde konuştu.