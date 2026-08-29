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Osimhen Göztepe maçında gol sayısını 5'e yükseltti

Osimhen Göztepe maçında gol sayısını 5'e yükseltti
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Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Göztepe karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 5’e yükseltti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Göztepe karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, takımın gollerini 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Göztepe karşısında da fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

27 yaşındaki Osimhen, ligin ilk haftasında Çorum FK ve ikinci haftadaki Erzurumspor FK maçlarında 2'şer gol kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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