Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

Victor Osimhen, Konyaspor maçında 30. golünü attı

Victor Osimhen, Konyaspor maçında 30. golünü attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a karşı attığı golle bu sezon toplam gol sayısını 30'a çıkardı. Osimhen, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplamda 30 gol kaydetti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Konyaspor maçıyla bu sezon 30. kez rakip fileleri havalandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki gol sayısını 30'a çıkardı. Nijeryalı futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 3 gol sevinci yaşadı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.