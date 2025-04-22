Victor Osimhen, Konyaspor maçında 30. golünü attı
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a karşı attığı golle bu sezon toplam gol sayısını 30'a çıkardı. Osimhen, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplamda 30 gol kaydetti.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Konyaspor maçıyla bu sezon 30. kez rakip fileleri havalandırdı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
26 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki gol sayısını 30'a çıkardı. Nijeryalı futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 3 gol sevinci yaşadı.
Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı. - İSTANBUL