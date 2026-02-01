Victor Osimhen bu sezon 14. golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, toplamda da 14. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golcü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 26. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Bilal Beyazıt'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de 8. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 14'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı. - İSTANBUL