Haberler

Victor Osimhen bu sezon 14. golünü attı

Victor Osimhen bu sezon 14. golünü attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Kayserispor maçında attığı penaltı golüyle bu sezon Süper Lig'de 8. golünü kaydederek toplam gol sayısını 14'e çıkardı.

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, toplamda da 14. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golcü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 26. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Bilal Beyazıt'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de 8. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 14'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü