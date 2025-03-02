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Victor Osimhen Kasımpaşa'ya Karşı 16. Golünü Attı

Victor Osimhen Kasımpaşa'ya Karşı 16. Golünü Attı
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında attığı gollerle Trendyol Süper Lig'deki toplam gol sayısını 16'ya çıkardı. Osimhen, maçta 2 gol atarak takımına önemli katkıda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 16 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen attı. Müsabakanın 12. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 71. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 26 yaşındaki futbolcu, kaleci Fernando Muslera'nın uzun pasında defanstan selen topu aldı ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Nijeryalı futbolcu böylece Süper Lig'de gol sayısını 16'ya çıkardı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 golü bulunan toplamdaki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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