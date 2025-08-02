Victor Osimhen'in tek cümlelik mesajı RAMS Park'ı ayağa kaldırdı

Galatasaray, yeni transferleri Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ve Alman futbolcu Leroy Sane için stadyumda sarı-kırmızılı taraftarların önünde imza töreni düzenledi. Törende çok kısa konuşan Nijeryalı futbolcu Osimhen, söylediği sözle RAMS Park'ı ayağa kaldırdı.

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yıldız futbolcularla birlikte sahnede yer aldı ve bir konuşma gerçekleştirdi. Son 3 sezonun şampiyonu olmaları ve armalarına da 5. yıldızı taktıklarından dolayı sevinçli, gururlu ve mutlu olduklarını vurgulan Dursun Özbek, "Bu başarıda emeği geçen kulüp ve Sportif AŞ yönetim kurulu arkadaşlarıma, başta Okan Hocam olmak üzere futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp çalışmalarımıza teşekkür gönderiyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz destek veren siz taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sizler desteğinizle her zaman daha iyisini yapma gücünü verdiniz. Önümüzde yeni ve daha büyük hedefler var" dedi.

"SOLO IL GALA" DEDİ TRİBÜNLER AYAĞA KALKTI

Transfer rekoru kırılarak kadroya dahil edilen Victor Osimhen ise, "Merhaba Galatasaray, Sadece Galatasaray!" ifadelerini kullandı.