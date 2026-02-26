Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Maçın zorlu geçtiğini belirten Osimhen, "Bu maçın başından sonuna kadar hayal kırıklığına uğradım. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum.'' dedi.
''HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM''
Mücadeleyi değerlendiren Victor Osimhen "Bu maçın başından sonuna kadar hayal kırıklığına uğradım. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik." dedi.
''EN ZOR BİLE TARAFTAR YANIMIZDAYDI''
Taraftarlarla ilgili de yorum yapan Osimhen, "En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz." ifadelerini kullandı.