Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Maçın zorlu geçtiğini belirten Osimhen, "Bu maçın başından sonuna kadar hayal kırıklığına uğradım. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum.'' dedi.

  • Victor Osimhen, Galatasaray'ın Juventus'a karşı oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında hayal kırıklığına uğradığını belirtti.
  • Osimhen, Juventus'un 10 kişi olmasına rağmen Galatasaray'ı zorladığını ve 2 gol attığını söyledi.
  • Osimhen, Galatasaray taraftarının maç boyunca takımı desteklediğini ve bu desteğin tur atlamalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

Galatasaraylı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

''HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM''

Mücadeleyi değerlendiren Victor Osimhen "Bu maçın başından sonuna kadar hayal kırıklığına uğradım. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik." dedi.

''EN ZOR BİLE TARAFTAR YANIMIZDAYDI''

Taraftarlarla ilgili de yorum yapan Osimhen, "En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz." ifadelerini kullandı.

