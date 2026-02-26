Haberler

Galatasaray'ın oyuncusu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla parlıyor

Güncelleme:
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı uzatmalarda attığı kritik golle takımının son 16 turuna geçmesini sağladı. Bu sezon 4. kez maçın oyuncusu seçilen Osimhen, Avrupa kupalarında Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla takımını sırtlamaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun rövanş maçında dün Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için skor avantajıyla tur atladı.

Uzatmalarda 105+1. dakikada Juventus'un ağlarını sarsan Osimhen, çok kritik bir periyotta durumu 3-1'e getirerek, takımının son 16 turuna çıkmasına büyük katkı sağladı. Nijeryalı yıldız, böylece sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında bir kez daha önemli rol oynadı.

4. kez maçın oyuncusu seçildi

Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4. kez maçın oyuncusu seçildi.

Etkili performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında "maçın en iyi oyuncusu" olan Osimhen, bu ödülü Juventus ile yapılan rövanş karşılaşmasında da aldı.

Gol krallığında 4. sırada

Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığında 4. sırada yer alıyor.

Sezon başından beri çıktığı 8 Şampiyonlar Ligi maçında 7 kez ağları sarsan Osimhen, gol krallığında Manchester City'nin santrforu Erling Haaland ile 4. sırayı paylaşıyor.

Bu alanda Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe 13 golle zirvede yer alırken, Fransız oyuncuyu 10 golle Newcastle Unitedlı Anthony Gordon ve 8 golle Bayern Münihli Harry Kane takip ediyor.

Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

Osimhen, dün Juventus'a attığı golle sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarındaki 13. golüne ulaştı. Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda, 11'er golle Mario Jardel ve Gheorghe Hagi takip ediyor.

Rövanş maçında tur kapısını araladı

Osimhen, Juventus ile deplasmanda yapılan rövanş maçının uzatmalarında attığı golle takımına tur kapısını açan isim oldu.

Nijeryalı futbolcu, 105+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e taşıyarak takımına avantaj sağladı.

Geçen sezon da Avrupa Ligi'nde parladı

Victor Osimhen, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği dönemde de UEFA Avrupa Ligi'nde etkileyici bir performans gösterdi.

Söz konusu sezonda sarı-kırmızılı ekiple 7 Avrupa Ligi maçına çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 6 gol kaydederek takımının son 16 play-off turuna çıkmasını sağladı.

Kulüp tarihinin en golcü 4. yabancı futbolcusu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü 4. yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 65 resmi maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 53 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Mauro Icardi 76, Gheorghe Hagi??????? 72 ve Milan Baros 61 golle sıralanıyor.

Kaynak: AA / Can Öcal
