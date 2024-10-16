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Victor Osimhen, Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara son noktayı koydu

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Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcüVictor Osimhen, devre arasında takımdan ayrılmayacağını açıkladı. Antrenman öncesinde konuşan Osimhen, "Buradan daha iyi bir yerde mutlu olamazdım. Amacım bu yılı burada tamamlamak. Geleceğime ben karar veririm, başkalarının vermesini istemem" dedi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Florya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon sonuna kadar kiralanan Osimhen, ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar hakkında da konuştu.

"OKAN BURUK BENİ DERİDEN ETKİLEDİ"

Galatasaray'a transfer sürecini anlatan golcü futbolcu, "İlk konuşmalar geçince memnun değildim, 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım. O sırada Galatasaray'ın hocasıyla konuştum ve beni gayet güzel ikna etti. Hem fubol olarak hem hoca olarak hem baba olarak. Sözleri beni derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu biliyordum. Böyle bir takımda başarılar elde etmek benim için ikna oldum. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Önemli başarılara imza atacağız" dedi.

DEVRE ARASINDA AYRILACAK MI?

"Ocak ayında ayrılacağa yönündeki iddialara yanıt veren Osimhen, "Buraya gelmek benim için ayrıcalık. Drogba da burada oynamıştı. Galatasaray taraftarının beni nasıl karşıladığını hatırladıkça mutlu oluyorum. Buradan daha iyi bir yerde mutlu olamazdım. Amacım bu yılı burada tamamlamak. Geleceğime ben karar veririm, başkalarının vermesini istemem" ifadelerini kullandı.

ICARDI SÖZLERİ

Hücumdaki partneri Icardi hakkında da görüş bildiren 25 yaşındaki futbolcu, "Dzeko, Icardi çok özel golcüler. Kendimi takımdan öne koymam. Icardi burada büyük bir efsane. Birlikte ne kadar iyi işler yaptığımızı gösterdik. Gol, asist önemli ama her anlamda Galatasaray'a yardımcı olmalıyım. Gol krallığı önceliğim değil, takım başarısı daha önemli. Her şeyde takımıma yardımcı olmam gerekiyor" şeklinde konuştu.

SAKATLIK DURUMU

Son olarak sakatlık durumu hakkında konuşan Nijeryalı forvet, "Kasımpaşa maçında önlem amacıyla çıkmıştım. Kulüp doktorumuz çok yardımcı oldu. Takım çalışmalarına bugün başlayacağım. Milli arada ve öncesinde çok çalıştım. Sonraki maçta ne olacağı hocanın kararı" açıklamasını yaptı.

Victor Osimhen, Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara son noktayı koydu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (1)

İlhan Fırat:

Olum adam kiralik zaten ayrılacak

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