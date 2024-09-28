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Victor Osimhen Galatasaray'daki İlk Gollerini Attı

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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Kasımpaşa'ya karşı oynanan maçta takımının ilk gollerini kaydederek taraftarları coşturdu. Maçta iki gol atan Osimhen, 'Metin Oktay selamı' vererek duygusal bir an yaşadı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı-kırmızılılardaki ilk gollerini attı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, ilk gollerini Paşa karşısında kaydetti. Mücadelenin 20. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında kale önünde tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Osimhen, skoru 1-0 yaptı. 25 yaşındaki futbolcu bu golden sonra tribünlere 'Metin Oktay selamı' verirken, daha önce attığı gollerin rakip oyunculara yazılmasına da atıfta bulunarak üzerinde İngilizce finally (Sonunda) yazılı formayı gösterdi.

Maçın 28. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Nijeryalı futbolcu, orta sahadan Gabriel Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde topu kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

Böylece Victor Osimhen sarı-kırmızılılardaki gol sayısını 2 yaptı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Osimhen ikinci yarının başlangıcında yerini Dries Mertens'e bıraktı. 25 yaşındaki futbolcu, 45. dakikada orta sahada rakip kaleye doğru koşarken ufak bir sakatlık yaşamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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