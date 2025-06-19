Victor Osimhen'den transfer açıklaması

Victor Osimhen'den transfer açıklaması
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Victor Osimhen, Daddy Freeze/Youtube kanalına açıklamalarda bulunarak transferi ile ilgili konuştu. Osimhen yaptığı açıklamada, Ben şu an tatilime odaklandım ve dinleniyorum. Galatasaray'daki gollerime ait klipleri, artılarımı ve eksilerimi izliyorum. Bu benim gelişmemi sağlıyor." dedi.

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Victor Osimhen, transferine dair açıklamalarda bulundu. ÜlkesindeDaddy Freeze/Youtube kanalına konuşan Nijeryalı yıldız, transfer durumu hakkında konuştu.

''ŞU AN TATİLİME ODAKLANDIM''

"Sana doğru milyonlar geliyor Arabistan'dan?" sözlerine cevap veren Osimhen, "Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım ve dinleniyorum. Galatasaray'daki gollerime ait klipleri, artılarımı ve eksilerimi izliyorum. Bu benim gelişmemi sağlıyor.'' sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Nijeryalı golcü, söz konusu 41 karşılaşmada 37 gol atarken, 8 golünde asistini yapma başarısı gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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