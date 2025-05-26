Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı

Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı
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Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında transferine dair açıklamalarda bulundu. Osimhen geleceğiyle ilgili, "Benim için konuşmak çok zor. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, taraftarıyla birlikte Yenikapı Miting Alanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutladı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen, kutlamalarda geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

''NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ''

26 yaşındaki yıldız oyuncu, geleceğiyle ilgili konuşarak "Benim için konuşmak çok zor. Şu an bir Galatasaray oyuncusuyum ve bundan keyif alıyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. Osimhen'e kutlamalar sırasında Okan Buruk, futbolcular ve taraftarlar tarafından ''Bizimle kal'' şeklinde çok sayıda tezahürat yapıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarının sevgilisi olan Osimhen, tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken, 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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