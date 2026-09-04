Osimhen Başakşehir'e de gol attı: 6 gol

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Başakşehir maçıyla bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olurken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu maçı da boş geçmedi. Müsabakanın 16. dakikasında ceza yayının sağ tarafından düzgün vuruş yapan Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderirken fakat oyun devam etti. Daha sonra müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, VAR'ın uyarısıyla golü verdi ve skor 1-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 4. maçında da gol sevinci yaşadı ve toplamda 6. golünü attı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Victor Osimhen, kasığından yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı