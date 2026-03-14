Victor Osimhen bu sezonki 19. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Başakşehir maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Süper Lig'de son 9 maçta 9 gol atan Osimhen, toplamda 12 gol kaydetti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Başakşehir maçında kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 19'a çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile oynarken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Yunus Akgün'ün sağ kanattan pasında defansın arkasına sarkan Osimhen, ceza sahası içinde sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de görev aldığı son 9 karşılaşmada 9 gol sevinci yaşadı. Ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 golüyle birlikte bu sezon toplamda 19 gole ulaştı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 75. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali

Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran'dan açık tehdit var
Bu kez adres Hürmüz değil! Yunan bandıralı tankeri vurdular

Bu sefer adres Hürmüz değil! Avrupa ülkesine ait tankeri vurdular