Üye Girişi
Haberler

Victor Osimhen, Beşiktaş Derbisinde 4. Golünü Attı

Victor Osimhen, Beşiktaş Derbisinde 4. Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Beşiktaş ile oynanan derbide attığı golle bu sezon ligdeki 4. gol sevincini yaşadı. Osimhen, son 4 maçta 4 gol atarak formunu artırdı.

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezon ligdeki 4. gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 67. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 4. gol sevincini yaşarken, bu gollerin 4'ünü de son 4 maçta kaydetti.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 82. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Victor Osimhen Galatasaray Beşiktaş 3-sayfa Futbol Spor

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Mamasına alkol koydular! 20 günlük bebeğin cenazesinde kahreden anlar

20 günlük bebeğin cenazesinde kahreden anlar
Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yendi

Dev derbide zafer Cimbom'un
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim kütüphaneler açık mı? 28-29 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Galatasaray Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT) Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi? Pazartesi hangi diziler var? 28 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.