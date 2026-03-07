Galatasaray maç sonu üçlüsü Victor Osimhen'den
Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikten sonra Victor Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarlarla birlikte galibiyet sevincini paylaştı ve onlardan üçlü çektirdi.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinden sonra sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar derbi galibiyetini deplasmana gelen taraftarlarının yanına giderek kutladı. Taraftarlar, derbide galibiyeti getiren golü atan Victor Osimhen'den üçlü çektirmesini istedi. Nijeryalı futbolcu da deplasman tribününe giderek Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi.
Daha sonra futbolcular ve teknik ekip galibiyet sevincini birlikte yaşadı. - İSTANBUL