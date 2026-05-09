Victor Osimhen cezalı duruma düştü
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Maçın hakemi Çağdaş Altay, sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'e, müsabakanın 79. dakikasında itirazından dolayı sarı kart gösterdi. Bu sarı kartla Osimhen cezalı duruma düştü ve gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa mücadelesinde yer alamayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı