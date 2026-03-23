Haberler

Victor Osimhen ameliyat oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta kolu kırılan Victor Osimhen, ameliyat olmak üzere İstanbul'a getirildi. Sağlık durumu hakkında resmi açıklama bekleniyor.

GALATASARAY'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kolu kırılan Victor Osimhen, ameliyat oluyor.

Liverpool karşılamasının ardından ülkesi Nijerya'ya giden Osimhen için ameliyat kararı alındı. Bugün sabah İstanbul'a gelen ve kontrolleri yapılan Nijeryalı golcü oyuncu kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alındı. Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

