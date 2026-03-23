Galatasaray, Osimhen'in ameliyata alındığını duyurdu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edilen Victor Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL

