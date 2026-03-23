Galatasaray, Osimhen'in ameliyata alındığını duyurdu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sağ ön kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alındığını duyurdu.
Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL
