Yeni takımını duyurdular: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Victor Nelsson'un durumu netlik kazanmaya başladı. Danimarkalı stoper hangi takıma transfer olacağı resmen duyuruldu.

LA LIGA'YA GİDİYOR

Süper Lig devinde mutsuz olduğu bilinen yıldız savunmacının en geç sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Birçok talibi olan 26 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Victor Nelsson, La Liga'nın köklü ekiplerinden Real Betis'e transfer olmaya hazırlanıyor.