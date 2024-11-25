Yeni takımını duyurdular: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Galatasaray'da ayrılık süreci yaşayan Victor Nelsson'un transfer olacağı takım belli oldu. Nelsson, La Liga'nın köklü ekiplerinden Real Betis'e transfer olmaya hazırlanıyor. Danimarkalı stoper, Galatasaray'da mutsuz olduğu biliniyor ve sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Victor Nelsson'un durumu netlik kazanmaya başladı. Danimarkalı stoper hangi takıma transfer olacağı resmen duyuruldu.
LA LIGA'YA GİDİYOR
Süper Lig devinde mutsuz olduğu bilinen yıldız savunmacının en geç sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Birçok talibi olan 26 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Victor Nelsson, La Liga'nın köklü ekiplerinden Real Betis'e transfer olmaya hazırlanıyor.