Haberler

İş insanı Acar'dan güreşte dünya şampiyonu ve Kırkpınar'da başpehlivan olacaklara daire sözü

İş insanı Acar'dan güreşte dünya şampiyonu ve Kırkpınar'da başpehlivan olacaklara daire sözü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güreşte dünya şampiyonu olan Vezirköprülü sporculara, Bilal Acar tarafından daire hediye edileceği açıklandı. Acar, spor kompleksinde sporcularla bir araya gelerek destek mesajı verdi.

Vezirköprülü iş insanı Bilal Acar, güreşte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğunu ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ünvanı kazanacak Vezirköprülü sporculara daire hediye edeceğini açıkladı.

Tekirdağ'da yaşayan, eski Vezirköprü Kunduz Güreşleri güreş ağalarından Acar, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde antrenman yapan güreş, futbol ve voleybol takımlarını ziyaret ederek, sporcularla sohbet etti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar tarafından spora ve sporculara sağladığı katkı dolayısıyla Acar'a plaket verildi.

Gençlere sportif ve eğitim hayatlarında başarı dileyen Acar, güreşte büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olan ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ünvanı kazanacak sporculara daire hediye etme sözü verdi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Spor
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha