Tıp Bayramı Voleybol Turnuvası'nda kupa ve madalyalar sahiplerini buldu

Tıp Bayramı Voleybol Turnuvası'nda kupa ve madalyalar sahiplerini buldu
14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası, ödül töreni ile tamamlandı. Turnuvada Acil V.K. birinci olurken, Fair play ödülü Ömer Zengin'e verildi.

Vezirköprü'de 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen voleybol turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliği iş birliğinde düzenlenen turnuvanın ödül töreni, Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuvada Acil V.K. birinci, İdare Birimi ikinci, Ameliyathane üçüncü, Doktorlar takımı ise dördüncü oldu. Fair play ödülü Ömer Zengin'e, en tecrübeli oyuncu ödülü ise Turgay Akyüz'e verildi.

Törene Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven ile vatandaşlar katıldı.

