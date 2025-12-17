Vezirköprü'de ödüller sahiplerini buldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Öğretmenler Günü" kapsamında düzenlenen voleybol ve dart turnuvaları, oynanan final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvalar, öğretmenlerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Voleybol Turnuvası, Türkiye Voleybol Federasyonu Samsun İl Temsilciliği'nin katkılarıyla düzenlenirken, Dart Turnuvası ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda yapıldı. Turnuvalar boyunca dostluk ve fair-play ruhu ön planda tutuldu.

Ödül törenine Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Tesis Amiri Harun Köse ve öğretmenler katıldı.

Voleybol Turnuvası'nda Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci olurken, Dart Turnuvası'nda Mustafa Yılmaz birincilik elde etti. Turnuva kapsamında Hilal Çalışkan'a özel ödül takdim edildi.

Yetkililer, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren öğretmenleri tebrik etti. - SAMSUN