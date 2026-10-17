Vezenkov, Barcelona maçındaki performansıyla Euroleague'de haftanın MVP'si oldu

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Euroleague'de 6. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Yunan ekibi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov oldu.

Euroleague'de 6. haftanın sona ermesinin ardından MVP de belli oldu. Olympiakos'un deplasmanda Barcelona'yı uzatmalarda 105-100'lük skorla mağlup ettiği karşılaşmada önemli performans sergileyen Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov, haftanın MVP'si seçildi. Vezenkov, müsabakada 25 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynayarak 38 verimlilik puanı aldı.

31 yaşındaki basketbolcu, bu sezon ilk, kariyerinde 18. kez haftanın MVP'si ödülünü kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı