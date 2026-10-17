Vezenkov, Barcelona maçındaki performansıyla Euroleague'de haftanın MVP'si oldu

Vezenkov, Barcelona maçındaki performansıyla Euroleague'de haftanın MVP'si olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Euroleague'de 6. haftanın MVP'si Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov oldu. Deplasmanda Barcelona'yı uzatmalarda 105-100 yenen Olympiakos'ta 25 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle 38 verimlilik puanı alan Vezenkov, bu sezon ilk, kariyerinde 18. kez MVP seçildi.
Euroleague'de 6. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Yunan ekibi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov oldu.
Euroleague'de 6. haftanın sona ermesinin ardından MVP de belli oldu. Olympiakos'un deplasmanda Barcelona'yı uzatmalarda 105-100'lük skorla mağlup ettiği karşılaşmada önemli performans sergileyen Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov, haftanın MVP'si seçildi. Vezenkov, müsabakada 25 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynayarak 38 verimlilik puanı aldı.
31 yaşındaki basketbolcu, bu sezon ilk, kariyerinde 18. kez haftanın MVP'si ödülünü kazandı.