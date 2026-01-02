Haberler

Veysel Bilen: Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istiyoruz

Veysel Bilen: Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istiyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı hakkında yorumlara bulunarak, "Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istiyoruz. Olursa neden bir Süper Kupa'mız olmasın? İkinci yarı başında takımımızı ve camiayı moral açısından güzel yönde etkileyeceğini biliyoruz" dedi.

  • Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istediklerini söyledi.
  • Samsunspor'un 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Süper Kupa maçı oynayacağı belirtildi.
  • Veysel Bilen, takımın yeni yılda ligde Avrupa kupalarına katılım sağlayacak bir sıralama hedeflediğini ve Konferans Ligi'nde ilerlemek istediklerini ifade etti.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, 6 Ocak Salı günü Fenerbahçe'ye karşı Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacakları Süper Kupa maçı öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

''İYİ HAZIRLANIYORUZ''

Fenerbahçe karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını belirten Veysel Bilen, "Zaten Samsunpor'un oynadığı her maçta sahaya kazanmak için çıkıyor. Bu maça da iyi hazırlanıyoruz. Eksiklerimize rağmen, takımda bulunan arkadaşlarımızın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına ve camiamıza yakışır bir mücadeleyi ortaya koyacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

''FENERBAHÇE'Yİ GEÇİP FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ''

Süper Kupa'da başarı gösterip ikinci döneme en iyi şekilde başlamak istediklerini söyleyen Bilen, "Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istiyoruz. Olursa neden bir Süper Kupa'mız olmasın? İkinci yarı başında takımımızı ve camiayı moral açısından güzel yönde etkileyeceğini biliyoruz. Yeni yılda hedefimiz, geçen yıl ligde yakaladığımız başarıyı tekrarlayarak Avrupa kupalarına katılım sağlayacak bir sıralamada ligi tamamlamak. İkinci bir hedef olarak da Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz. Transfer çalışmaları da bugünden itibaren resmi şekilde başladı. İlerleyen dönemde hep birlikte takımımızın yapacağı transfer çalışmalarını izleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama! Aralarında ünlü baklavacı da var

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Ligde 3 puanı fenere hediye ettiler olsun o kadar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler