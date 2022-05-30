Veteranlar masa tenisinde kıyasıya yarıştı - Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında veteranlar masa tenisinde kıyasıya yarıştı.

5 gün süren turnuvaya 238 sporcu katıldı. Masa Tenisi Antrenörü Ali Yüce, "Kozan'da Kurtuluş etkinliklerinin 4.sü düzenlenen masa tenisi turnuvasını sporcularımız büyük mücadele ile tamamladı. 32 süper lig ve milli takım oyuncumuz vardı. Bu turnuvayı düzenlememize destek olan Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan'a teşekkür ederim" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise 2 Haziran Kozan'ın Kurtuluş coşkusunun ilçeyi sardığını belirterek, "Bisiklet, basketbol, badminton, tenis gibi bir çok sportif faaliyet ilçemizde şuan yapılıyor. Birçok ilden ülkeden spocuları ilçemizde ağırlıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz" dedi.

Maçlara katılan 22 Dönem Adana Milletvekili Kemal Sağ, "Biz veteranlar olarak bugün ulusal, uluslararası düzeyde masa tenisi oynuyoruz. Biz buraya Kozan'da masa tenisi bilinsin, oynansın diye geldik. Masa tenisi 7'den mezare kadar yapılan, beyin ile tüm organların senkronizasyon ile çalışan bir spor dalı. Ben 55 yaşında başladım 67 yaşında olmama rağmen çok keyifle bu sporu yapıyorum. Burada yenmek yenilmek değil, biz buraya spor yapmaya geldik ve çok keyif aldık" diye konuştu.

Maçların tamamlanmasının ardında sporculara ödüllerini Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, Adem Saygıcak takdim etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor