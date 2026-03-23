Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler

1. Lig ekibi Iğdır FK'nın en köklü taraftar grubu Ova Beyleri, 6222 kapsamında verilen seyirden men cezalarının ölçüsüz ve adaletsiz olduğunu belirterek, taraftara yönelik baskılara tepki gösterdi ve tribünlerden süresiz çekilme kararı aldı.

Iğdır FK'nın tribün desteğini sağlayan ana taraftar grubu Ova Beyleri, alınan karar doğrultusunda tepkilerini en net şekilde ortaya koymak amacıyla tribünlerden süresiz olarak çekildiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Son dönemde başta tribünümüzün önde gelenleri olmak üzere taraftarımıza sistematik şekilde uygulanan, ölçüsüz ve adaletsiz 6222 seyirden men cezalarını kabul etmiyoruz. Tribünleri susturmak, taraftarı sindirmek ve stadyumları boşaltmak isteyen bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz. Bu sebeple Ova Beyleri olarak, tepkimizi en net şekilde göstermek adına tribünlerden süresiz olarak çekiliyoruz. Unutulmasın: Tribün susturulursa, futbol da susar" denildi.