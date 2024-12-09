Verilen ceza şaka gibi: Hakeme orta parmağını gösterdi

Sacramento Kings maçında hakeme orta parmağını gösteren San Antonio Spurs pivotu Zach Collins'in cezası belli oldu.

35 BİN DOLAR PARA CEZASI VERDİLER

Collins, Spurs'ün Sacramento Kings'e 140-113 kaybettiği maçta oyundan atıldıktan sonra hakeme orta parmağını göstermişti. NBA'in Başkan Yardımcısı Joe Dumars, Bu hareketi nedeniyle Collins'in 35 bin dolar para cezası ödeyeceğini duyurdu.

BU HAREKETİN SEBEBİ

Collins, maçın dördüncü çeyreğinde çalınan bir faul kararına itiraz ettikten sonra üst üste iki teknik faul almıştı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına ortalama 6.0 sayı, 3.3 ribaund, 1.8 asist, 0.5 top çalma ve 0.5 blok istatistiklerine sahip.