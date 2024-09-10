Verdiği tepki bomba! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu çok kızdırdı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Hollanda'ya deplasmanda 5-2'lik skorla mağlup olan Bosna Hersek, ikinci sınavına çıkıyor. Gruptaki ikinci mücadelesinde bu akşam saat 21.45'te Macaristan'ı konuk edecek Bosna Hersek'te kaptan Edin Dzeko, bir taraftarla polemik yaşadı.

TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Macaristan maçı öncesinde son hazırlıklarını sürdüren Bosna Hersek'in golcüsü Dzeko, kamp yaptıkları hotelin önünde futbolseverler ile bir ara gelerek fotoğraf çektirdi.

DZEKO'DAN GALATASARAY TARAFTARINA SERT TEPKİ

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü, kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftarla kıs süreli gerginlik yaşadı. Galatasaray taraftarı, Dzeko ile fotoğraf çektirdikten sonra sarı-kırmızılı formasını gösterdi. Dzeko ise bu harekete kızarak "Kendini komik mi sanıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Ortaya çıkan bu anlar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.