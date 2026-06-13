Veli Ozan Çakır, EOC Genel Kurulu'na katıldı

Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Kurulu'na katıldı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre 55. EOC Genel Kurulu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlendi.

Aynı zamanda 2027 İstanbul Avrupa Oyunları Genel Koordinatörü olan Veli Ozan Çakır, icra kurulu toplantıları ve komisyon başkanları buluşmalarıyla başlayan toplantıda konuşma yaptı.

Çakır, İstanbul'da gerçekleştirilecek 4. Avrupa Oyunları'nın hazırlıklarının, planlanan takvim doğrultusunda, ilgili kurumlar, federasyonlar ve paydaşlarla yakın işbirliği içerisinde sürdüğünün altını çizdi.

Avrupa Oyunları'nın, sporun birleştirici gücünü ve kıta genelindeki iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade eden Çakır, organizasyonun sporculara üst düzey rekabet ortamı sunarken ev sahibi ülkeye de önemli bir miras bırakacağını kaydetti.

EOC ile sürdürülen koordinasyonun organizasyonun başarısına önemli katkı sunacağına işaret eden Çakır, tüm Avrupa spor camiasını 4. Avrupa Oyunları için Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Avrupa'daki ulusal olimpiyat komitelerinin temsilcileri, Avrupa olimpiyat hareketinin geleceğine ilişkin kararların ele alındığı EOC Genel Kurulu'nda, olimpik hareketin güncel konularını, geleceğe yönelik stratejileri ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Öte yandan genel kurula, olimpiyat madalyalı milli atıcı Şevval İlayda Tarhan da katıldı.