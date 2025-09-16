Vedat Muriqi'ye büyük şok! İki gol attı ama yetmedi

La Liga 4. haftasında Mallorca'yı konuk eden Espanyol, 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Vedat Muriqi'nin iki golü konuk ekibe puan getirmedi.

ESPANYOL 10 KİŞİYLE DİRENDİ

RCDE Stadyumu'ndaki karşılaşmada Espanyol, 20. dakikada Pere Milla ve 34. dakikada Roberto Fernandez ile 2-0 öne geçti. Mallorca, Vedat Muriqi'nin 45. dakikadaki penaltı golüyle farkı bire indirdi. Ancak ev sahibi ekipte Pere Milla, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü.

MURIQI'DEN İKİ GOL

65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vedat Muriqi, skoru 2-2'ye getirdi. Ancak 81. dakikada Espanyol'dan Kike Garcia penaltıdan kaydettiği golle maçın sonucunu belirledi: 3-2.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla yenilgisiz yoluna devam eden Espanyol 10 puanla 3. sıraya yükseldi. Galibiyetle tanışamayan Mallorca ise 1 puanla 19. sırada kaldı.