Vedat Muriqi'nin golüne Arda Güler'den cevap! İşte kazanan

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Vedat Muriqi'nin golüne Arda Güler'den cevap! İşte kazanan
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in ilk golü milli oyuncumuz Arda Güler'den geldi. Mallorca'nın golünü ise Vedat Muriqi kaydetti.

La Liga'nın 3. hafta maçında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

İLK GOL VEDAT'TAN

Karşılaşmada ilk gol 18. dakikada Mallorca'dan geldi. Konuk ekip, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile öne geçti.

ARDA GÜLER'DEN CEVAP

Real Madrid'den bu gole cevap gecikmedi. Eflatun--eyazlılar 37. dakikada Arda Güler ile eşitliği yakaladı. Bu golün ardından 1 dakika sonra ise Vinicius Junior takımını öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Mallorca ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk olacak. Mallorca ise deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler

Süper Lig'e bir yıldız transferi daha duyurdu: Bitirmek üzereler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 lira yüzünden kiracısını döverek ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı

Kiracısının ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.