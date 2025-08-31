Vedat Muriqi'nin golüne Arda Güler'den cevap! İşte kazanan

La Liga'nın 3. hafta maçında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

İLK GOL VEDAT'TAN

Karşılaşmada ilk gol 18. dakikada Mallorca'dan geldi. Konuk ekip, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile öne geçti.

ARDA GÜLER'DEN CEVAP

Real Madrid'den bu gole cevap gecikmedi. Eflatun--eyazlılar 37. dakikada Arda Güler ile eşitliği yakaladı. Bu golün ardından 1 dakika sonra ise Vinicius Junior takımını öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Mallorca ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk olacak. Mallorca ise deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.