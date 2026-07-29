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Vedat Muriqi imza gününde Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu

Vedat Muriqi imza gününde Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu
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FENERBAHÇE’NİN tecrübeli golcüsü Vedat Muriqi, Chobani Stadyumu’nda düzenlenen imza günü etkinliğinde Fenerbahçeli taraftarlarla bir araya geldi.

FENERBAHÇE'NİN tecrübeli golcüsü Vedat Muriqi, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza günü etkinliğinde Fenerbahçeli taraftarlarla bir araya geldi.

Stadyumun altında bulunan Fenerium mağazasında düzenlenen etkinliğe, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tecrübeli futbolcu, uzun kuyruklar oluşturan taraftarların forma ve lisanslı ürünlerini imzalarken, fotoğraf isteklerini de kırmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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