Vedat Muriqi, Barcelona'yı yerle yeksan etti! Tek başına takımını sırtladı

Mallorca, Barcelona ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken maçın yıldızı eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi oldu. Kosovalı futbolcu, 1 gol ve 1 asistle mücadeleye damga vurdu.

Mallorca ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan maçta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik skorla sona ererken Vedat Muriqi performansıyla takımına 1 puanı getiren isim oldu.

MURIQI ŞOV YAPTI

Mallarco'nın golleri 8. dakikada Vedat Muriqi ve 45. dakikada yine Muriqi'nin asistinde Prats'tan geldi. Barcelona'nın gollerini ise 41. dakikada Raphinha ve 75. dakikada Fermin Lopez Marin kaydetti.

BARCELONA 2. KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

Bu sonuçla Barcelona ligde 2. kez puan kaybı yaşarken, Mallorca ise puanını 6'ya yükseltti. Katalan devi gelecek hafta Sevilla ile karşılaşacak. Mallorca ise Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak.