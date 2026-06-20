Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, bireysel çalışmalara başladı
Fenerbahçe'nin 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kosovalı eski golcüsü Vedat Muric, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe Kulübünün 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kosovalı eski golcüsü Vedat Muric, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Vedat'ın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladığı bildirildi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay