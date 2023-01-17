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Ve mutlu son! Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta

Spor Haberleri

Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Kamerunlu forvet İstanbul'a gelip işlemlerini tamamladıktan sonra Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.

Siyah-Beyazlılar'da üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başlıyor. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olmasıyla bileti kesilen Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'in haberine göre, Kamerunlu golcü çarşamba günü evrak işlerini halledecek ve İstanbul'a gelecek. Aboubakar, Kayserispor maçında kadroda olacak.

Ve mutlu son! Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında kiralık olarak forma giyen Aboubakar, iki sezonda da şampiyonluk yaşadı. Kamerunlu golcü, 2020-21'deki Türkiye Kupası zaferinde de yer aldı.

Ve mutlu son! Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta

30 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş'tan 2,6 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 3 milyon euroyu aşacak.

Ve mutlu son! Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta

Siyah-Beyazlılar, sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesine engel olamamıştı. Kara Kartal, Weghorst'un boşluğunu eski golcüsü Vincent Aboubakar'la doldurdu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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