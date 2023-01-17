Ve mutlu son! Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Kamerunlu forvet İstanbul'a gelip işlemlerini tamamladıktan sonra Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.
Siyah-Beyazlılar'da üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başlıyor. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olmasıyla bileti kesilen Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.
TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'in haberine göre, Kamerunlu golcü çarşamba günü evrak işlerini halledecek ve İstanbul'a gelecek. Aboubakar, Kayserispor maçında kadroda olacak.
Beşiktaş'ta 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında kiralık olarak forma giyen Aboubakar, iki sezonda da şampiyonluk yaşadı. Kamerunlu golcü, 2020-21'deki Türkiye Kupası zaferinde de yer aldı.
30 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş'tan 2,6 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 3 milyon euroyu aşacak.
Siyah-Beyazlılar, sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesine engel olamamıştı. Kara Kartal, Weghorst'un boşluğunu eski golcüsü Vincent Aboubakar'la doldurdu.