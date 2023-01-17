Ve mutlu son! Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta

Siyah-Beyazlılar'da üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başlıyor. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olmasıyla bileti kesilen Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

"YARIN İSTANBUL'DA"

TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'in haberine göre, Kamerunlu golcü çarşamba günü evrak işlerini halledecek ve İstanbul'a gelecek. Aboubakar, Kayserispor maçında kadroda olacak.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş'ta 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında kiralık olarak forma giyen Aboubakar, iki sezonda da şampiyonluk yaşadı. Kamerunlu golcü, 2020-21'deki Türkiye Kupası zaferinde de yer aldı.

MAAŞI BELLİ OLDU

30 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş'tan 2,6 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 3 milyon euroyu aşacak.

WEGHORTS'UN YERİ DOLDU

Siyah-Beyazlılar, sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesine engel olamamıştı. Kara Kartal, Weghorst'un boşluğunu eski golcüsü Vincent Aboubakar'la doldurdu.