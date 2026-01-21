Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talep ettiği Emmanuel Agbadou transferinde sona yaklaşıldığı belirtildi. Fildişi Sahilli stoper için İngiliz ekibi Wolverhampton ile son detaylar üzerinde görüşülüyor. Transferin bugün ya da yarın sonuçlanması bekleniyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Agbadou'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
- Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou için Wolverhampton ile 15 milyon euro değerinde kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif üzerinde görüşüyor.
- Emmanuel Agbadou'nun Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması ve Haziran 2029'a kadar kulüpte oynaması planlanıyor.
- Transferin bugün veya yarın sonuçlanması ve Agbadou'nun kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş, ara transfer döneminin en çok istediği isimlerden Emmanuel Agbadou transferinde sona yaklaştı.
BEŞİKTAŞ AGHADOU TRANSFERİNDE SONA GELDİ
Son 9 resmi maçında yenilgi yüzü görmeyen ve üst üste 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta moraller yükselirken, siyah-beyazlı yönetim kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle talep ettiği Emmanuel Agbadou transferinde mutlu sona çok yaklaşıldı.
WOLVERHAMPTON İLE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou için İngiliz ekibi Wolverhampton ile son detaylar üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu dahil toplam teklifi 15 milyon euro seviyesine çıkardı.
FİNAL GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Tarafların artık final aşamasına geçtiği belirtilirken, transferin bugün ya da yarın sonuçlanması bekleniyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Agbadou'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
AGBADOU HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Deneyimli savunma oyuncusunun, kulüplerin el sıkışmasını beklerken yolculuk için hazırlıklarını yaptığı öğrenildi.
SÖZLEŞME 3.5 YILLIK OLACAK
Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakan Emmanuel Agbadou ile yapılan anlaşmanın 3.5 yıllık olması öngörülüyor. Siyah-beyazlı kulüp ile Wolverhampton arasındaki ödeme planının netleşmesinin ardından Agbadou, kendisini Haziran 2029'a kadar Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.