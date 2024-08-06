Üye Girişi
Haberler

Varto'da yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere yüzme programı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen yüzme programı hakkında bilgi verildi.

Muş'un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Varto Müftülüğü koordinasyonunda yaz okulları kapsamında Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında "Yüzme Programı" düzenlendi.

Varto ilçesinde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen "Yüzme Programı" kapsamında kursa devam eden öğrenciler, Varto Gençlik Merkezi'nin kapalı havuzunda gönüllerince yüzerek eğleniyorlar. İlçe Müftüsü Fatih Arslan, yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, hayata her türlü hazır hale getirmek, derslerindeki başarılarının yanı sıra sportif etkinliklerle de zamanlarını verimli geçirmeleri için bu tür etkinlikleri yaptıklarını söyledi. Arslan, "Amacımız, öğrencilerimizin başarılı ve aynı zamanda ahlaklı bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu tür sosyal ve sportif faaliyetler öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Böylece hem yaz Kur'an kurslarına devamlılık sağlanmakta hem de öğrenciler etkinliklerde arkadaşlarıyla bir araya gelerek doyasıya eğlenmektedirler" dedi.

Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş ise yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında eğitim aldıklarını belirterek, "Çocuklarımız çok mutlu, inşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Yüzme programına katılan öğrenciler ise yüzme programını çok sevdiklerini, hayatlarında unutulamayacak nitelikte zaman geçirdiklerini ve böyle bir program düzenlenmesi nedeniyle de emeği geçenlere teşekkür ettiler. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Varto Spor Spor Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi

Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title