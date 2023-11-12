Varda Ultra Trail koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Varda Ultra Trail Koşusu yapıldı.

8 ülkeden 70'i yabancı toplam 750 sporcunun 3 ayrı parkurda yarıştığı etkinlik için 400 Büyükşehir personeli görev yaptı. Tüm parkurları tarihi Varda Köprüsü'nde son bulan organizasyonda bir ilk yaşandı ve Pozantı Belemedik'te yarışmaya başlayacak 250 sporcu, çıkış noktasına trenle gitti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yarışmanın çıkış noktasına trenle giden sporcularla birlikte Pozantı'ya ulaştı. Sporcularla her aşamada sohbet eden, moral veren ve yarışmanın bir bölümünde koşuya katılan Başkan Zeydan Karalar, bir ilk yaşandığını ve yarışmacılarından 250'sinin yarış başlangıç noktasına trenle götürüldüğünü söyledi. Karalar, "Sporcular olağanüstü güzellikteki doğanın içinde yarışacaklar. Bu hem bir spor etkinliği hem de Adana'mızın en ücra ama en nadide güzelliklere sahip noktalarını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma organizasyonu" dedi.

Adana Tren Garı önünde düzenlenen ödül töreninde de konuşan Başkan Zeydan Karalar, çok zor parkurları koşan sporcuları kutladı.

Karalar, "Kültürün, sanatın, tarihin, gastronominin, güzel insanların, denizin, güzel iklimin, verimli ovanın şehri Adana aynı zamanda bir spor kenti haline de geldi. Siz sporcularımızı burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugünkü koşumuz gelenekselleşecek. Önümüzdeki yıl daha fazla sporcu katılacaktır. Sizlerden istirhamım bugün gördüğünüz güzellikleri anlatın" diye konuştu.

3 AYRI PARKUR, 8 ÜLKE, 750 SPORCU

3 ayrı parkurda İngiltere, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Katar, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den; 70'i yabancı 750 sporcunun yarıştığı Varda Ultra Trail; Adana Büyükşehir Belediyesi Ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adana Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Adana Running Club ve Rossist Event iş birliğiyle düzenlendi.

Pozantı Belemedik'te startı verilen yarışa katılan 250 sporcu trenle, Kapıkaya Kanyonu'nda start alacak sporcular ise, başlangıç noktalarına otobüsle götürüldü.

70 sporcunun katıldığı 76 km'lik Ultra Trail Koşusu 11 Kasım günü, saat 07.30'da Kapıkaya Kanyonu girişinde, 250 sporcunun katılacağı 27 km'lik Train Trail Koşusu 10.30'da Belemedik Tabiat Parkı'nda, 430 sporcunun katılacağı 14 km'lik Bridge Trail Koşusu 10.30'da Kapıkaya Kanyonu girişinde başladı.

Organizasyonunun ödül töreni 12 Kasım Pazar günü saat 11: 00'da Adana Tren Garı önünde yapıldı. - ADANA