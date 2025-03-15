VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçında VAR uyarısıyla kırmızı kart çıktı. Gabriel Paulista'ya yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırılan Melih Bostan, yapılan VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Konyaspor- Beşiktaş karşılaşmasında VAR uyarısıyla kırmızı kart çıktı.
MELİH BOSTAN ATILDI
Konyaspor'da Melih Bostan, Gabriel Paulista'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Şansalan, pozisyonu ekranda izledikten sonra sarı kartı iptal ederek 27. dakikada Melih'e direkt kırmızı kart gösterdi.
İşte o pozisyon;
KARİYERİNİN İLK KIRMIZI KARTI
20 yaşındaki genç golcü, bu sezon ligde Konyaspor formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Türkiye Kupası'nda attığı gollerle dikkat çeken Melih, profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.