Haberler

VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler

VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA, 2026 Dünya Kupası ile birlikte VAR'ın kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Korner ve ikinci sarı kart kararları da VAR tarafından incelenebilecek. Ayrıca sakatlanan oyuncular için "2 dakika oyun dışı" kuralı test ediliyor. Onaylanırsa yeni sistem 2026'dan itibaren uygulanmaya başlayacak.

FIFA, futbolda teknolojinin kullanımını artırmak için önemli adımlar atıyor. The Times'ın haberine göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda VAR sisteminin yetkileri genişletilecek. Bu sayede VAR artık yalnızca gol, penaltı, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gibi klasik kararlarla sınırlı kalmayacak.

KORNER VE İKİNCİ SARI KARTA VAR DESTEĞİ

Yeni model kapsamında VAR şu iki alanda da devreye girecek:

  • Korner kararları: Topun çizgiyi tamamen geçip geçmediği gibi tartışmalı korner pozisyonları incelenebilecek.
  • İkinci sarı kart: Oyuncuya gösterilen ikinci sarı kartın doğru olup olmadığı VAR tarafından değerlendirilebilecek.

Bu değişiklikler hayata geçerse hakemlerin maç kontrolü teknolojik olarak çok daha geniş bir çerçevede desteklenecek.

SİSTEM BAŞARILI OLURSA KALICI OLACAK

Yeni VAR uygulamaları, 2026 Dünya Kupası'nda test edilecek. Eğer sistemden verim alınırsa, VAR'ın bu genişletilmiş hali tüm liglerde ve uluslararası turnuvalarda kalıcı hale getirilecek.

2 DAKİKALIK ZORUNLU SAHA DIŞI TEDAVİ KURALI

FIFA ayrıca sakatlıklarla ilgili yeni bir kuralı da deniyor, futbolcu faul nedeniyle sarı veya kırmızı kart almamışsa, sakatlık tedavisi için oyunu durdurmuşsa, 2 dakika boyunca saha kenarında kalmak zorunda olacak. Bu uygulama, "sakatlık nedeniyle zaman geçirme" tartışmalarını azaltmayı hedefliyor.

KURALLAR 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Söz konusu düzenlemeler için resmi onay çıktığı takdirde, yeni kurallar 1 Haziran 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Destici eline kalemi alıp asgari ücreti hesapladı! Çalışanları heyecanlandıran rakam

Cumhur İttifakı ortağı yayında hesap yapıp asgari ücret rakamı verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımkjd8ywgvv:

Gs de Toreira maçın yarısını yanda geçirir o zaman

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Sakaryaspor'da sürpriz istifa! Başkan Kıratlı görevini bıraktı

5-0'lık yenilgi sonrası helallik isteyerek başkanlık görevini bıraktı
Davutoğlu, tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı

Tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.