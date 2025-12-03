VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler

FIFA, futbolda teknolojinin kullanımını artırmak için önemli adımlar atıyor. The Times'ın haberine göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda VAR sisteminin yetkileri genişletilecek. Bu sayede VAR artık yalnızca gol, penaltı, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gibi klasik kararlarla sınırlı kalmayacak.

KORNER VE İKİNCİ SARI KARTA VAR DESTEĞİ

Yeni model kapsamında VAR şu iki alanda da devreye girecek:

Korner kararları: Topun çizgiyi tamamen geçip geçmediği gibi tartışmalı korner pozisyonları incelenebilecek.

İkinci sarı kart: Oyuncuya gösterilen ikinci sarı kartın doğru olup olmadığı VAR tarafından değerlendirilebilecek.

Bu değişiklikler hayata geçerse hakemlerin maç kontrolü teknolojik olarak çok daha geniş bir çerçevede desteklenecek.

SİSTEM BAŞARILI OLURSA KALICI OLACAK

Yeni VAR uygulamaları, 2026 Dünya Kupası'nda test edilecek. Eğer sistemden verim alınırsa, VAR'ın bu genişletilmiş hali tüm liglerde ve uluslararası turnuvalarda kalıcı hale getirilecek.

2 DAKİKALIK ZORUNLU SAHA DIŞI TEDAVİ KURALI

FIFA ayrıca sakatlıklarla ilgili yeni bir kuralı da deniyor, futbolcu faul nedeniyle sarı veya kırmızı kart almamışsa, sakatlık tedavisi için oyunu durdurmuşsa, 2 dakika boyunca saha kenarında kalmak zorunda olacak. Bu uygulama, "sakatlık nedeniyle zaman geçirme" tartışmalarını azaltmayı hedefliyor.

KURALLAR 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Söz konusu düzenlemeler için resmi onay çıktığı takdirde, yeni kurallar 1 Haziran 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.