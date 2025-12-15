Vanspor'dan hakem hakkında suç duyurusu

Vanspor Futbol Kulübü, dün oynanan karşılaşmada görev alan VAR hakemi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Vanspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dün oynanan karşılaşmada verilen hakem kararları kamuoyunun da malumudur. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü olarak, söz konusu müsabakada yaşanan ciddi ve bariz hatalar nedeniyle VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Son haftalarda üst üste yaşanan ve artık kabul edilemez boyutlara ulaşan hakem hataları, takımımızın emeğinin ve alın terinin karşılığını almasını engellemiş, puan kayıplarına doğrudan etki etmiştir. Bu süreci en yakından takip edenlerin başında siz değerli basın mensuplarının geldiği de açıktır. Kulübümüz, Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması adına bu konunun takipçisi olacak; hukuki süreç ve gelişmeler hakkında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edecektir. Vanspor camiasının haklarını korumak adına atılan bu adımın, futbolumuzda adalet duygusunun tesis edilmesine katkı sunmasını temenni ediyoruz" denildi. - VAN