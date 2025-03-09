Vanspor FK ve Ankara Demirspor 1-1 Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Vanspor FK, sahasında Ankara Demirspor ile karşılaştı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller, Vanspor FK'dan Erdem Seçgin ve Ankara Demirspor'dan Güney Tutcuoğlu'ndan geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Vanspor FK, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Hakan Ülker, Mert Baykal, Semih Kocaman
Vanspor FK: Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Sabahattin Destici, Emre Batuhan Adıgüzel, Özkan Yiğiter (Batuhan Kör dk. 77), Eyüp Akcan (Hasan Bilal dk. 65), Serkan Odabaşoğlu (Erdem Seçgin dk. 46), Mert Örnek (Samed Ali Kaya dk. 77), Harun Kavaklıdere (Bekir Can Kara dk. 65), Okan Eken
Ankara Demirspor: Hüseyin Koç, Furkan Işıkdemir (Öğuzhan Efe Yılmaz dk. 81), Mert Aktaş (Mustafa Yıldırım dk. 65), Enes Albak, Muhammet Yeşil, Ali Efe Çördek (Ömer Nergiz dk. 59), Murat Karadeniz, Barış Zeren, Güney Tutcuoğlu, Kerem Hakan Vapurluoğlu (Mehmet Aslanboğa dk. 65), Atakan Dama (Erkul Küçük dk. 81)
Goller: Erdem Seçgin (dk. 54) (Vanspor FK), Güney Tutcuoğlu dk. 61) (Ankara Demirspor)
Sarı kart: Özkan Yiğitler (Vanspor FK) - VAN