ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi

Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti

Vanspor FK ve Ankara Demirspor 1-1 Berabere Kaldı

Vanspor FK ve Ankara Demirspor 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Vanspor FK, sahasında Ankara Demirspor ile karşılaştı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller, Vanspor FK'dan Erdem Seçgin ve Ankara Demirspor'dan Güney Tutcuoğlu'ndan geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Vanspor FK, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Hakan Ülker, Mert Baykal, Semih Kocaman

Vanspor FK: Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Sabahattin Destici, Emre Batuhan Adıgüzel, Özkan Yiğiter (Batuhan Kör dk. 77), Eyüp Akcan (Hasan Bilal dk. 65), Serkan Odabaşoğlu (Erdem Seçgin dk. 46), Mert Örnek (Samed Ali Kaya dk. 77), Harun Kavaklıdere (Bekir Can Kara dk. 65), Okan Eken

Ankara Demirspor: Hüseyin Koç, Furkan Işıkdemir (Öğuzhan Efe Yılmaz dk. 81), Mert Aktaş (Mustafa Yıldırım dk. 65), Enes Albak, Muhammet Yeşil, Ali Efe Çördek (Ömer Nergiz dk. 59), Murat Karadeniz, Barış Zeren, Güney Tutcuoğlu, Kerem Hakan Vapurluoğlu (Mehmet Aslanboğa dk. 65), Atakan Dama (Erkul Küçük dk. 81)

Goller: Erdem Seçgin (dk. 54) (Vanspor FK), Güney Tutcuoğlu dk. 61) (Ankara Demirspor)

Sarı kart: Özkan Yiğitler (Vanspor FK) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
img

Şebnem Paker'in son hali görenleri şaşırttı
img

Adnan Oktar'a getirdiği köfte binbaşıya pahalıya patladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Suriye' açıklaması: Arkasında kimler var biliyoruz

AK Parti'den 'Suriye' açıklaması
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.