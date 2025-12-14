Haberler

Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 0 Ümraniyespor: 1

Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 0 Ümraniyespor: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Vanspor FK, evinde oynadığı maçta Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü Andrej Dokanovic tarafından 78. dakikada kaydedildi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Vanspor FK, evinde Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Olcar, Ömer Tevfik Özkoç, Güner Mumcu Taştan

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Naby Oulare, Medeni Bingöl (Güvenç Usta dk. 82), Aliou Traore, Mehmet Özcan, Jefferson (Erdem Seçgin dk. 82), Hasan Bilal (Mehmet Manış dk. 62), Emir Bars (Anestis Vlachomitros dk. 59), Ivan Cedric

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Batıhan Gebecelioğlu, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Arif Emre Başaran, Deniz Baran Karabakan, Soran Tümen

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Batuhan Çelik, Jurgen Bardhi (Kubilay Aktaş dk. 74), Barış Ekincier, Toheeb Kosoko (Oğuz Yıldırım dk. 74), Atalay Babacan (Ali Turap Bülbül dk. 59), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Andrej Dokanovic, Talha Bartu Özdemir (Yusuf Deniz Şaş dk. 64)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Kocatürk, Muhammet Fatih Karasu, Orhan Uğur, Yunus Emre Yılmaz, Ömer Kanpalta

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Gol: Andrej Dokanovic (dk. 78) (Ümraniyespor)

Sarı kart: Cihan Topaloğlu (Ümraniyespor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Binlerce kişiyi bir manav kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

Sürpriz iddia: İsmail Kartal geri dönüyor! İşte o takım
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden dengeleri değiştirecek transfer

Resmen açıklandı: Arda'dan dengeleri değiştirecek transfer
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

Sürpriz iddia: İsmail Kartal geri dönüyor! İşte o takım
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

İşte Guardiola'nın City'e istediği Türk yıldız
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
title