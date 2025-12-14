Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 0 Ümraniyespor: 1
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Vanspor FK, evinde oynadığı maçta Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü Andrej Dokanovic tarafından 78. dakikada kaydedildi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Olcar, Ömer Tevfik Özkoç, Güner Mumcu Taştan
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Naby Oulare, Medeni Bingöl (Güvenç Usta dk. 82), Aliou Traore, Mehmet Özcan, Jefferson (Erdem Seçgin dk. 82), Hasan Bilal (Mehmet Manış dk. 62), Emir Bars (Anestis Vlachomitros dk. 59), Ivan Cedric
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Batıhan Gebecelioğlu, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Arif Emre Başaran, Deniz Baran Karabakan, Soran Tümen
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Batuhan Çelik, Jurgen Bardhi (Kubilay Aktaş dk. 74), Barış Ekincier, Toheeb Kosoko (Oğuz Yıldırım dk. 74), Atalay Babacan (Ali Turap Bülbül dk. 59), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Andrej Dokanovic, Talha Bartu Özdemir (Yusuf Deniz Şaş dk. 64)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Kocatürk, Muhammet Fatih Karasu, Orhan Uğur, Yunus Emre Yılmaz, Ömer Kanpalta
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Gol: Andrej Dokanovic (dk. 78) (Ümraniyespor)
Sarı kart: Cihan Topaloğlu (Ümraniyespor) - VAN