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Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'de evinde Bandırmaspor'a 2-0 yenildi

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Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'de evinde Bandırmaspor'a 2-0 yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Vanspor FK, evinde konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu. Vanspor FK'nın konuk ettiği maçta Bandırmaspor'un gollerini 46. ve 55. dakikalarda Kerem kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Vanspor FK, konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

46. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Emirhan'ın ceza sahası içine girerek çektiği sert şutta savunmadan seken top Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in sağ çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

55. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Emirhan'ın pasıyla altıpas üzerinde topla buluşan Kerem'in şutunda kaleci Alperen'den dönen topu yine Kerem tamamladı. 0-2

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yiğit Aslan, Arif Dilmeç, Erdoğan Çak

Vanspor FK: Alperen, Mehmet Manış, Sinan, Kadir (Faruk Can dk. 58), Mehmet Özcan (Bardhi dk. 58), Hikmet, Alhaft (Furkan dk. 46), Ozan Can (İlkan dk. 76), Yenne, Oliveira (Zivkovic dk. 58)

Yedekler: Abdulsamed, Batuhan, Özkan, Medeni, Celal

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Bandırmaspor: Akın, Hakan (Seck dk. 83), Yusuf, Enes Aydın, Lima, Kerem (Muhammed dk. 84), Mulumba, Enes Çinemre (Badji dk. 73), Emirhan (Lico dk. 73), Kehinde (Ali dk. 78), Yalın

Yedekler: Furkan, Ahmet, Harun, Muhammed, Yasin, Burak

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Goller: Kerem (dk. 46 ve 55) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Kadir, Hikmet, Oliviera (Vanspor FK), Ömürcan (Bandırmaspor), Emirhan, Lico

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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