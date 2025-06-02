Vanspor FK TFF 2. Lig Play-Off Finalinde Şampiyon Oldu

Vanspor FK TFF 2. Lig Play-Off Finalinde Şampiyon Oldu
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Vanspor FK, TFF 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor'u penaltılarda 5-4 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldi. Van'da vatandaşlar zaferi kutladı.

TFF 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor'u penaltılarda 5-4 mağlup ederek şampiyon olan Vanspor FK, Van'da adeta bayram havası estirdi.

Vanspor FK ile Batman Petrolspor arasında Kayseri'de oynanan TFF 2. Lig play-off finali nefesleri kesti. Normal süresi golsüz biten maçta, penaltı atışlarında Vanspor FK 5-4 galip gelerek TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Binlerce taraftar, kent merkezinde kurulan dev ekranda maçı takip ederken, penaltıların ardından büyük bir sevinç patlaması yaşandı. Maçın sona ermesiyle birlikte Vanlılar sokaklara döküldü. Bayraklarla süslenen caddelerde araç konvoyları oluşturulurken, meşaleler, davullar ve tezahüratlar gece boyunca şehri inletti.

Kent merkezindeki kutlama alanında adım atacak yer kalmazken, genç yaşlı, kadın erkek herkes Vanspor'un bu tarihi başarısını birlikte kutladı. Güvenlik güçleri, yoğun katılımın olduğu kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş önlemler aldı. Vanspor FK'nın zaferi, Van halkı için büyük bir gurur kaynağı oldu. Şampiyonluk coşkusu, kentin dört bir yanında geç saatlere kadar yankı buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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