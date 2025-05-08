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Vanspor FK'nın Galibiyeti Van'da Coşkuyla Kutlandı

Vanspor FK'nın Galibiyeti Van'da Coşkuyla Kutlandı
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TFF 2. Lig Play-off 1. Turu'nda Vanspor, Menemen FK'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım attı. Maç sonrası kent meydanında yüzlerce taraftar galibiyeti coşkuyla kutladı.

- Vanspor FK taraftarının galibiyet coşkusu

VAN - TFF 2. Lig Play-off 1. Turu'nda Vanspor'un Menemen FK karşısında aldığı galibiyet, Van'da büyük sevinçle karşılandı.

Kent meydanında kurulan dev ekrandan maçı takip eden yüzlerce taraftar, alınan 3-1'lik galibiyetin ardından büyük coşku yaşadı. Takımlarının attığı her golde sevinç çığlıkları atan taraftarlar, meşaleler yakarak meydanda kutlama yaptı.

Mücadele Menemen İlçe Stadı'nda oynandı. Vanspor, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakibine üstünlük kurarak sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Alınan bu sonuçla kırmızı-siyahlı ekip, play-off'ta bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Van'da adeta sevinç seli oluştu. Meydanda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Spor
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