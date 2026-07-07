Vanspor FK'nin Erzurum kampı başladı
Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK, yeni sezon hazırlıkları için Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'a gelen Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK'nin kampı başladı.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde futbolcular, teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde geniş alan oyunu ile aerobik tabanlı koşu yaptı.
Vanspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Talha Koca